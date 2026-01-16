Haberler

Ağrı'da Leyla Aydemir davasında yeni karar

Güncelleme:
Ağrı'da Leyla Aydemir duruşmasında anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, etkili bir yargılama yapıldığını belirterek Yusuf Aydemir'in tutuklanma kararının verildiğini açıkladı. Diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir duruşmasının ardından anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç açıklama yaptı.

Tunç, "7-8 yıllık bir sürecin ardından yürüttüğümüz adalet mücadelesinde çok çetrefilli yollardan geçtik. Bugün burada tekrar sizlerle beraber adalete hizmet ettik. Bugün çok etkili bir duruşma ve oldukça iyi bir yargılama yapıldı. Neticede Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar bu aşamada adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Süreç devam edecek. Duruşma ertelendi. Bu duruşmanın bu mahkemenin dışında bizim Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açtığımız soruşturma devam etmektedir. Sonucun gelmesini bekleyeceğiz. Nihai karar mahkeme tarafından verilecektir" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

