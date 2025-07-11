Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı

Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
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Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
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Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı apronunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltın alındı

APRONDA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'inİstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne, savcılıkça ifadesinin alınması amacıyla Özdemir'in yakalanmasına yönelik talimat vermişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

saçmalık Ben Musevıyım karıkatur bana dokunmadı sız ne kadar Hz Muhammet ı sayıyorsanız bızde Hz Musa yı o kadar saygılıyız bunlar boş şeyler adamı sanki azılı terorist gıbı yakaladılar gıdın o PKK kılardı böyle yakalayın o tören esnasında

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

neyi yakalandi? adam gelmiş ülkeye ,varsa bir suçu teslim olmaya. bakara makara diyenler nerde hangi görevlere getirildi

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

terörün silah bırakmasından daha çok sevindim bu habere

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Haber YorumlarıAli :

Adam yurtdışındaymış dönmüş firari olsa dönmez nasılda çarptıyorsunuz haberi

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Haber YorumlarıYunus:

Dinsizler yorumlara yığılmış.

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