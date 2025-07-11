Leman Dergisi'nde Karikatür Tartışması: Firari Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı

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Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği Leman Dergisi'nde yürütülen soruşturma kapsamında firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, daha önce tutuklanan diğer şüphelilerin durumları da merak konusu.

Leman Dergisi'nde yer alan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir Fransa'dan gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün için yakalama çalışmaları sürerken, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ise Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis ekipleri Özdemir'i uçağın kapısında karşıladı. Özdemir'e kelepçe takan polis ekipleri uçağın merdivenlerinden indirerek araca bindirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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