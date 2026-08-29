Haberler

Lastik Tamiri Sırasında Patlama: İşçi Ölümden Döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastik tamir atölyesinde işçinin şişirdiği lastik aniden patladı. Şiddetli patlamayla savrulan işçi, kazayı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamir sırasında bir araç lastiği bomba gibi patladı. O anlarda tamir yapan işçi ölümden dönerken patlama anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lastik tamir atölyesinde işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle tamir yapan işçi havaya uçarak yere savruldu. Olay yerindeki diğer kişilerin büyük panik yaşadığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şişirilen lastiğin şiddetli bir şekilde patlama ve işçinin savrulma anları yer aldı.

Patlama şiddetiyle savrulan işçinin hiçbir yara almadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama

Yeniden tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti