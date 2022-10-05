Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti

Rize'de seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastikteki basınç bir anda boşalınca lüks otomobil zarar gördü.

Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastiğin içinde bulunan hava basıncı bir anda boşalarak park halindeki lüks otomobilin bazı aksamlarını paramparça etti. Lastikteki basıncın verdiği zarar ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Lastiğin patlamasıyla bir anda neye uğradığını şaşırdığını ifade eden kamyon sürücüsü Hamit Gül, "Hafriyat kamyonumuz ile birlikte sanayiye bakım yaptırmaya gidiyorduk. Lastiğin balon yaptığını fark edemedim. Diğer aracın yanından geçerken lastik gümledi. Bomba patlar gibi bir ses çıkardı. Yanından geçtiğimiz araca maddi hasar verdik. Can kaybı veya yaralanma yok. Talihsiz bir olay başımızdan geçti" dedi. - RİZE