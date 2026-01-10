Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet D. (73), traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet D. (73), hayatını kaybetti.

Kaza, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. 17 FZ 662 plakalı traktör sürücüsü Mehmet D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi