Haberler

Lahana poşetinde sakladığı altınları çöpe atıldı

Lahana poşetinde sakladığı altınları çöpe atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde altınlarını lahana poşetinde saklayan kadın, poşetin çöpe atılmasıyla paniğe kapıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde altınlarını lahana poşetinde saklayan kadın, poşetin çöpe atılmasıyla paniğe kapıldı. Çöpe giden altınlar, belediye işçileri tarafından bulundu.

Sorgun ilçesinde yaşayan bir kadın, altınlarını lahana poşetine sakladı. Çocuklarının temizlik yaparken çürüdüğünü düşünerek çöpe attığı lahanaların içinde altın olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan aile, çöpte 10 gram altın olduğu bilgisini verdi. Mahallenin çöplerini toplayan işçiler çöp kamyonunda altınların olduğu poşeti arama yaparak buldu. Kamyonun başında bekleyen kadın, çöpe atılan poşeti hatırlayarak içine baktığında altınlarını buldu.

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Erkan Bölükbaşı, "Vatandaşımızla irtibata geçtik. Durumunu anlattı. Sahamıza gitmeden vatandaşımızı yol kenarında bekleyip beraber çıktık. Vatandaşımızın nasıl bir poşet olduğu tarifi doğrultusunda dikkatli bir şekilde arabamızı açıp kontrol ederek dökümünü yaptık. Vatandaşımızın kaybını bulduk, kendisine geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Altınları bulunan vatandaş, Erkan Bölükbaşı'na ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'ye teşekkür etti. Başkan Ekinci, titiz ve dikkatli çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

