Laf dalaşı kavgaya dönüştü! 22 yaşındaki genç, 2 çocuk babasını bıçaklayarak öldürdü - Haberler

Evli ve 2 çocuk babası Aytaç Özgön ile 22 yaşındaki Sinan D. arasında laf dalaşı nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sinan D., Aytaç Özgön'ü vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TEDAVİYE ALINAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgön'ü ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Özgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgön'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Sinan D. kısa süre içerisinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Sinan D., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa