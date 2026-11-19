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Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında vinçle sergi alanına çıkarılan bir jip, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerken sürücü yaralandı.

Bolivya'da düzenlenen otomobil fuarında yaşanan kaza paniğe neden oldu. Sergilenmek üzere vinçle kaldırılan bir jip, fuar merkezinin ikinci katından aşağı düşerek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine çakıldı. Kaza sırasında aracın içinde olan 31 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, aracın düşmesine neden olan şartları belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı