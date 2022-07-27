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KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında depo olarak kullanılan bina çıkan yangında alev alev yanarken, itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

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Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında depo olarak kullanılan bina çıkan yangında alev alev yanarken, itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan KYK lojmanları makine ikmal deposunda 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında makine ikmal deposunun çatısı alev alev yandı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede binanın içine de sıçradı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının lojmanlara sıçramadan söndürülmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yurtlar Kurumu Samsun 3. Sayfa Haberler

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