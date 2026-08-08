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Otoyol Tünelinde Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Otoyol Tünelinde Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikameti T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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