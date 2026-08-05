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Otoyolda Tır Yangını: Tarım Arazisine Sıçradı

Otoyolda Tır Yangını: Tarım Arazisine Sıçradı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi, arazi zarar gördü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Nakkaş mevkiinde seyir halindeki otomobil lastiği yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki tarım arazisine sıçrarken, yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen dorse ile yanan tarım arazisi drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Nakkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macaristan'a doğru seyir halinde olduğu öğrenilen NP 090 LG Macaristan plakalı, otomobil lastiği yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorsedeki lastiklerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki tarım arazisine sıçradı. Bölgeye orman ekipleri de yönlendirilirken, çevredeki köylüler söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tarım arazisinin bir bölümü de zarar gördü. Yabancı uyruklu tır sürücüsünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen dorse, yanan tarım arazisi ve ekiplerin soğutma çalışmaları drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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