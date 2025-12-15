Haberler

Otomobiliyle tırın altına giren 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 18 yaşındaki sürücü Yunus Emre Z.'nin kullandığı BMW marka otomobil tırın dorsesine çarparak altına girdi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen kazada kullandığı BMW marka otomobil ile tırın altına giren 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Balçık gişeleri mevkiinde meydana geldi. 34 NUJ 441 plakalı BMW marka otomobili ile Ankara istikametine seyreden Yunus Emre Z. (18), aynı istikamette seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren otomobil hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Yunus Emre Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
