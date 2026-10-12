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Kuzey Marmara Otoyolu'nda düğün konvoyundaki sürücü emniyet şeridine girip kaza yaptı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda düğün konvoyunda ilerleyen bir sürücü, önündeki aracı sollamak için emniyet şeridine girdi. Bu tehlikeli manevranın ardından konvoydaki başka bir araçla çarpışan sürücünün o anları, seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda düğün konvoyunda ilerleyen bir sürücü, önündeki aracı sollamak için emniyet şeridine girince kazaya neden oldu. Tehlikeli manevranın ardından konvoydaki başka bir otomobille çarpışan sürücünün o anları, seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikameti Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen düğün konvoyundaki sürücülerden biri, önünde seyreden aracı geçmek için emniyet şeridine girdi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, sollama manevrasının ardından konvoyda ilerleyen başka bir araçla çarpıştı.

Emniyet şeridinden sollama kazayla sonuçlandı

Düğün konvoyunda ilerleyen sürücünün, sollama yapmak amacıyla emniyet şeridini kullanması kazayı beraberinde getirdi. Emniyet şeridine girerek önündeki aracı geçmeye çalışan sürücü, yaptığı tehlikeli manevranın ardından konvoydaki başka bir araçla çarpıştı.

Tehlikeli manevra ve çarpışma kamerada

Öte yandan, düğün konvoyunda yaşanan tehlikeli anlar, otoyolda seyir halinde bulunan bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün önündeki aracı sollamak için emniyet şeridine girdiği ve ardından konvoydaki başka bir araçla çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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