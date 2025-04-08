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Gişelerde dehşete düşüren kaza! Ticari aracın tırın altına girdiği anlar kamerada

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Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın gişeye giren tıra hızla çarptığı görülüyor.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarpmıştı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti.

Gişelerde dehşete düşüren kaza! Ticari aracın tırın altına girdiği anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.

Gişelerde dehşete düşüren kaza! Ticari aracın tırın altına girdiği anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

araca yaklaştığı halde frene basmamış uyumuş olsa çoktan yoldan çıkardı uyanık olsa fren tutmasa direksiyonu sağa sola kırardı o sırada uyumayamı başlamıştı bilinmez

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