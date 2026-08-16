Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde PTT kamyoneti bir otomobile çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametine seyreden PTT kamyoneti, bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı