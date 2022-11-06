Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu sözleşmeli piyade er Fırat Güner şehit oldu.

PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan sözleşmeli piyade er Fırat Güner şehit oldu.

DÜN AKŞAM DA BİR ŞEHİDİMİZ VARDI

Öte yandan dün gece, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.