Kuzey Irak şehidi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Pençe-Kilit Harekatı'nda Kuzey Irak'ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir'in acı haberi Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde bulunan baba evine dün gece ulaştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Yaşar, annesi Suriye, kardeşleri ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Seda Demir ile evli olan şehit Gökhan Demir'in, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Yaşar ve Suriye çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Gökhan Demir'in cenazesi, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gönderildi. Buradan konvoy halinde yola çıkan şehit cenazesi, sonrasında ise memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk babası evli olan şehit uzman çavuşun cenazesine katılan çok sayıda vatandaş meydanı doldurdu. Alınan helalliğin ardından şehidin özgeçmişi okundu, saat 14.00'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası şehit eşi Seda Demir ile ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazesi, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Gökhan Demir için düzenlenen cenaze törenine, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekilleri, askeri erkan ve emniyet personelleri, ilçe belediye başkanları, ailesi çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa