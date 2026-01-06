Haberler

Kuzenini tüfekle öldüren şahıs yakalandı

Kuzenini tüfekle öldüren şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akraba arasında çıkan tartışmada, H.O.A. isimli şahıs kuzeni Kerim Arslan'ı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Arslan, hastanede hayatını kaybederken, H.O.A. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuzenini tüfekle vurarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akrabalar arasında çıkan tartışmada H.O.A., isimli şahıs, kuzeni olan 43 yaşında Kerim Arslan'ı tüfekle vurarak ağır yaralamıştı. Kerim Arslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası kuzenini öldüren H.O.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi
Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi