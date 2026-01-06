Kuzenini tüfekle öldüren şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuzenini tüfekle vurarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akrabalar arasında çıkan tartışmada H.O.A., isimli şahıs, kuzeni olan 43 yaşında Kerim Arslan'ı tüfekle vurarak ağır yaralamıştı. Kerim Arslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası kuzenini öldüren H.O.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN