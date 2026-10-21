Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail U.'nun ölümüyle ilgili davada 6'ncı duruşma görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık, "Maktul sürekli bana musallat oldu. Ben sürekli kaçtım" dedi.

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail U.'nun ölümüyle ilgili davada katil zanlısı Bekir U. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada olay günü orada olan tanık dinlendi.

Duruşmada savunma yapan Bekir U., "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Maktul sürekli bana musallat oldu. Ben sürekli kaçtım. Olay günü kaçmak istedim. Ancak aracımın önünü kesip beni durdurdu. Benim maktulü öldürmeyi veyahut yaralama gibi bir kastım yoktu. Ben öldürmek istemedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bekir U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için iddia makamına gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail U. (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçakladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail U., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kuzen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı