Metrelerce derinlikteki kuyuya düşen genç operasyonla kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dengesini kaybedip bir su kuyusuna düşen 24 yaşındaki Yunus Dolaş, yapılan operasyonla kurtarıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yaralı genci halat yardımıyla kuyudan çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bağbaşı köyünde 24 yaşındaki Yunus Dolaş, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek ilk olarak güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası ekipler su kuyusuna girerek burada yaralı olarak duran Yunus Dolaş'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Yunus Dolaş, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
