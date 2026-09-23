Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli Bolu'da tutuklandı

Bolu'da kendi imal ettikleri sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sahte altınların kuyumculara satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Bolu'ya gelen ve kendi imal ettikleri sahte altınları kentte faaliyet gösteren kuyumculara satmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada 61 adet 1'er gramlık sahte altın, 12 adet gümüş bileklik, 18 adet kesilmiş bileklik kilidi, altın kaplamada kullanılan 3 adet kimyasal sıvı, 1 adet elektronik test makinesi ve altın karışımı tarifini anlatan 1 adet evrak ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 TL ve 200 dolar ile 3 cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı