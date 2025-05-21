Kuyumcu Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kuyumcu Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın failinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kuyumcuyu öldürüp kayıplara karıştılar

HATAY - Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu, hayatını kaybederken olayın faili olan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli şahıs, kuyumcu dükkanına gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olan 2 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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