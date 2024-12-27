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Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada

Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
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İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcu Kotan D., alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisi Müsamettin B.'yi silahla vurdu. Olayın ardından Kotan D., karakola giderek teslim oldu. Kan donduran anlar ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcu Kotan D., alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisini silahla vurdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre 62 yaşındaki Müsamettin B., altın olarak verdiği borcunu geri almak için Vardar Bulvarı'nda kuyumculuk yapan Kotan D.'nin iş yerine gitti. Tarafların bir süre konuşmasının ardından kuyumcu Kotan D., tezgahın altından silahını çıkararak, Müsamettin B.'nin bacağına ateş etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Kotan D. karakola giderek teslim olurken, yaralanan Müsamettin B. ise hastanede tedavi altına alındı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kotan D., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜŞTERİ FAZLA ALTIN İSTEDİ" İDDİASI

Öte yandan kuyumcu Kotan D.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Müşterimi 4-5 aydır tanırım. Yaklaşık 530 bin lira değerinde 175 gram altın alıp para kazanma amacıyla bana bıraktı. Olaydan 3-4 gün önce beni arayarak 10 gram daha fazla altın istedi. Bana zarar vereceğini düşünerek paniğe kapıldım ve korktum. Tezgahtaki çekmecenin içerisinde bulunan ruhsatı bana ait silahımı aldım ve panikle korkutma amaçlı yere hedef alarak ateşledim ancak dediğim gibi paniğin etkisiyle sandalyede oturan Müsamettin B.'nin sol bacak, baldır kısmına denk geldi. Yaptığım olaydan ötürü pişmanım" dediği aktarıldı.

"OTURDUĞUM YERDE VURULDUM"

Şikayetçi Müsamettin B.'nin ise beyanında, Kotan D.'den 186 gram altın alacağı olduğunu belirterek, "Silahı bana doğrultup tetiğe bastı. Silah ateş almadı. İkinci kez tetiğe bastı, silah aynı şekilde patlamadı. 'Elindeki kurusıkı mı, neden bana dönük?' diye sordum. Tam yerimden kalkacağım esnada üçüncü kez tetiğe asılınca silah patladı. Oturduğum yerde vuruldum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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