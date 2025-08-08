Kuyumcu Hırsızlığı Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 5 kişilik hırsızlık çetesi, vitrinlerin boş olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapılan şüpheliler, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Lüks siyah bir araçla gelen 5 kişilik hırsızlık şebekesinden biri araçta beklerken, biri gözcülük yaptı, üçü ise harekete geçti. Ellerindeki aletlerle ilk olarak iş yerinin kepengini kıran şahıslar daha sonra camı parçalayarak içeri girdi.

Kuyumcuya hızlıca giren şüpheliler, vitrinlerin boş olduğunu görünce bir süre içeride kasayı aradı. Ancak vitrinlerin gece saatlerinde toplanmış olması ve alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan şüpheliler, 'Kasa yok, kasa yok' şeklinde bağırarak hiçbir şey çalamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Hırsızların iş yeri içerisindeki diyalogları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL