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Şanlıurfa'da Elektrik Akımı Faciası: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Elektrik Akımı Faciası: 1 Ölü
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Şanlıurfa’da kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı, iddiaya göre elektrikli motoru çalıştırdığı sırada akıma kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Sufra kırsal Mahallesi'nde defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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