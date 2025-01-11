Kuyucak'ta Tarihi Eser Taşlarıyla Yakalanan Şüpheliler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sit alanında tarihi eser değeri olabilecek taşları toplayıp ev yapımında kullanmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Olay, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. ve V.Y. isimli 2 şüpheli, bölgedeki sit alanında bulunan ve tarihi eser değeri olabilecek taşları ev yapımında kullanmak amacıyla topladı. Traktör römorkuna yükledikleri taşlar ile seyir halinde olan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Devriye esnasında taşları fark eden ekipler, traktörü durdurdu. Yapılan incelemede taşların sit alanından toplandığını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. El konularak koruma altına alınan taşlar Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN