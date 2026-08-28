Kuytul Taraftarlarından Dumlu'da İzinsiz Gösteri
Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul taraftarları, ezaevi önünde izinsiz gösteri yaptı.
Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul taraftarları, ezaevi önünde izinsiz gösteri yaptı.
Kuytul, Erzurum'daki Dumlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne sevk edilmişti. Dumlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nede, görüş günü nedeniyle bazı üyeler ve yakınları cezaevi çevresinde toplandı, sloganlar attı. Bölgede güvenlik geniş güvenlik önlemleri aldı.
Dumlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı