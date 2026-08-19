Furkan Vakfı Lideri Kuytul Gözaltında

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kalemi kırıldı" ifadelerini kullanması yeniden gündeme geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na tehdit

Öte yandan, Kuytul'un daha önceki videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir" dediği görüntüler yeniden gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı