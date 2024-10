Kuvöze alınan 5 günlük bebeğin kolu yandı

Kolu yanan 5 günlük bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Adıyaman'da özel bir hastanede alındığı kuvözde kolu yandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sezaryen ile doğum yapan Mizgin Tatar, bir kız çocuğu doğurdu. Doğum sonrası kan şekeri düşük olduğu tespit edilen bebek, hastanede bulunan kuvözlerde yer olmamasından dolayı kentte buluna özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede kuvöze konulan bebek tedavisinin 5'inci gününde sağlık personellerinin yaptığı bakım esnasında iddialara göre kolu kuvöz ısıtma metaline temas etti. Isıtma metaline kolu temas eden bebeğin kolunda yanık meydana geldi. Bakım esnasında yaşanılan durumu fark eden sağlık görevlileri, bebeğin koluna müdahalelerde bulundu. Olaydan yaklaşık 48 saat sonra hastane yönetimi tarafından bebeğin ailesine haber verildi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Duruma tepki gösteren Tatar Ailesi, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan tedavilerin ardından bebeklerini kolu sargılı bir şekilde teslim alarak evlerine dönen Mizgin ve Şahin Tatar çiftti, ihmali bulunan herkesin cezalandırılmasını istedi. Yaşanan olayın tamamen kazadan ibaret olduğunu dile getiren hastanenin Çocuk Sağlığı Uzmanı Yeni Doğan Ünitesi Sorumlusu Doktor Mehmet Gürbak ise "Sevkli olarak bizlere gelen bebeğin tedavilerine başlayarak kuvöze alarak ısı değerlerini ayarladık ve bebeğin tedavisinin yaklaşık 1 hafta kadar süre bileceğine dair aileye bilgi verdik. İlk günden 5.gününe kadar her hangi bir sorun yoktu ve bebeğin tedavisi oldukça güzel gidiyordu bebekte düzelmeler vardı. Tedavinin 5.gününde hemşirenin bebek ve kuvöz bakımını yaptığı sırada bebeğin kolunda kızarıklık meydana geldiği söylendi. ve hemen müdahale ederek kuvöz ısısına bağlı yanık olabileceğini düşündük. Ona uygun şekilde tedavilerde bulunduk. Yaptığı tedaviler ve değerlendirmelerle çocuğun kolundaki yara yerinde her hangi bir akıntı yada bir şey yoktu oldukça düzeliyordu. Kan tetkiklerini yaptığımızda her hangi bir enfeksiyonu da yoktu ve taburculuğunu yaptık. Bu durumla ilgili Gaziantep'ten de ilgili bir hekim heyeti gelerek kontroller gerçekleştirdi ve bu durumdan dolayı bebeğin kolunda her hangi bir sorun oluşmayacağı iz kalmayacağı söylendi" diye konuştu.