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Kuveyt ve Bahreyn'e yeni füze saldırıları

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Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ürdün ise 10 balistik füzeyi önlediğini, 3'ünün ıssız bölgelere düştüğünü ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

İran'ın ABD'nin son saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'ın yeni füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulan patlama sesleri düşman unsurları engelleme çabalarının sonucudur" denildi. Halka yetkili makamların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni bir saldırı tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayınlayarak, "Herkesi sakin kalmaya ve en yakın güvenli alanlara sığınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Saldırıların kaçının önlendiği ya da can kaybı veya hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ürdün ordusu: "10 füze önlendi, 3 füze ıssız bölgelere düştü"

Ürdün ise, gece saatlerinde ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarına düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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