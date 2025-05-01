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Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Yangın, Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kuveyt'te petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) tarafından yapılan açıklamada, Mina Abdullah rafinerisinin desülfürizasyon ünitesinde çıkan yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı aktarıldı.

KNPC, yangın kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, yaralanan işçilerden 2'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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