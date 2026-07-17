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Kuveyt'te su arıtma tesisi İran saldırısında hasar gördü

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İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda bir elektrik üretim ve su arıtma tesisi vuruldu, yangın çıktı. Bakanlık yangını kontrol altına aldı ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kuveyt'te İran saldırısında vurulan elektrik üretim ve su arıtma tesisinde yangın çıktı.

İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda elektrik üretim ve su arıtma tesis hasar aldı. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, tesisin İran saldırısında vurulduğunu ve yangın çıktığını açıkladı.

Bakanlık, yangını kontrol altına aldığın belirterek, ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ve hasar gören üniteleri yeniden hizmete sokmaya çalıştığını aktardı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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