Haberler

Kuveyt, İran füzelerine karşı savunma sistemlerini devreye soktu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, İran’dan fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve hedeflere müdahale edildiğini açıkladı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve hedeflere müdahale edildiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında şiddetlenen çatışmalar, Körfez ülkelerinde güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor. Kuveyt ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) tespit edildiğini, ülkede konuşlu hava savunma sistemlerinin tehditlere müdahale etmek üzere devreye girdiğini açıkladı. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle bölgede patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Ordu, sivil halka yetkililerin güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu. Bölgede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

Yasağı dinlemedi, bedelini canıyla ödedi
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

İpten aldı! Beşiktaş taraftarı ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu

Kan donduran anlar! Durduk yere öldürmeye kalktı
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var