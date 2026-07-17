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İran'ın saldırılarında Kuveyt askerleri yaralandı

İran'ın saldırılarında Kuveyt askerleri yaralandı
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Kuveyt ordusu, İran'ın askeri tesis ve kamplara yönelik saldırılarında bazı askerlerinin yaralandığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı yaralıları ziyaret etti.

Kuveyt ordusu, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Kuveyt askerlerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde ülkedeki askeri tesis ve kampları hedef alan saldırılarında Kuveyt Kara Kuvvetleri'nden bazı askerlerin yaralandığı ifade edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Daraj Saad Al-Şuraiaan'ın yaralanan askerleri ziyaret ettiği ve sağlık durumları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Umman, Suriye, Ürdün, Bahreyn ve Katar'daki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını duyurmuştu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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