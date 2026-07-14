Kuveyt: "Hava savunma sistemleri düşmanca saldırıları durdurdu"
İran'ın ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürerken, Kuveyt ordusu hava sahasına giren düşman hedeflerinin engellendiğini duyurdu. Patlamaların hava savunma sistemlerince durdurulan saldırılardan kaynaklandığı belirtildi; can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kuveyt ordusu, "Hava savunma sistemleri düşmanca saldırıları durdurdu" dedi.
İran'ın ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren düşman hedeflerinin engellendiğini belirterek, "Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, meydana gelen patlamaların hava savunma sistemlerinin düşmanca saldırıları durdurması sonucu meydana geldiğini duyurur" dedi.
Saldırıya dair başka detay verilmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - KUVEYT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı