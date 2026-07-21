Kuveyt yeni saldırıların hedefi oldu

Kuveyt ordusu, ülkenin İran kaynaklı yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına uğradığını ve hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 10 geceden beri devam ederken, İran ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almayı sürdürüyor. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran'ın yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına uğradığı bildirildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği aktarılırken, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur. Herkesten yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyulmasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı