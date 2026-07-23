Kuveyt ordusu: "İran'ın yeni İHA saldırılarına hedef olduk"

Kuveyt ordusu, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları 12 gecedir devam ederken, İran bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'i hedef aldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığı bildirildi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için devreye girdiği vurgulanarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme çalışmalarının sonucudur" ifadeleri kullanıldı. Halka resmi kurumlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı