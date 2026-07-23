Haberler

Kuveyt ordusu: "İran'ın yeni İHA saldırılarına hedef olduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, İran tarafından gerçekleştirilen yeni insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı. Hava savunma sistemleri devreye girerken, hasar bilgisi paylaşılmadı.

Kuveyt ordusu, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları 12 gecedir devam ederken, İran bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'i hedef aldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığı bildirildi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için devreye girdiği vurgulanarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme çalışmalarının sonucudur" ifadeleri kullanıldı. Halka resmi kurumlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak

Resmen işkence! 1 sene boyunca yargılanmadan hapiste duracak
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var