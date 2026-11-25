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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece İstasyon mahallesi Ürün Sokak ile Şeval Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürün Sokak üzerinden Ceylan Sokak istikametine seyir halinde olan 43 AGM 579 plakalı motosiklet ile Şeval Sokak zerinden Ahu Sokak yönüne ilerleyen 34 EKC 598 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 43 AGM 579 plakalı motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bilinci açık olduğu öğrenilen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı