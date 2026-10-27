Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Tavşanlı'da dereye devrilen otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da dereye devrilen otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan 20 yaşındaki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı

Eski AP milletvekiline evinde kanlı infaz
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında