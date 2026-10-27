Kütahya Tavşanlı'da dereye devrilen otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan 20 yaşındaki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.