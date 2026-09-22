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Kütahya Tavşanlı'da 2 gündür kayıp gece bekçisinin cansız bedeni ormanda bulundu

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Kütahya Tavşanlı'da 2 gündür kayıp gece bekçisinin cansız bedeni ormanda bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olan gece bekçisi ormanlık alanda ölü bulundu. Jandarmanın dron destekli aramasında cansız bedenine ulaşılan gece bekçisinin kesin ölüm nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan gece bekçisi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Hikmet Uzuncan (42) 2 gün önce ortadan kayboldu. En son Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda 43 AAB 315 plakalı beyaz renkli Tofaş Şahin marka otomobiliyle görülen Uzuncan'ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarına dron da destek verdi. Bugün akşam saatlerinde Uzuncan'ın en son görüldüğü noktaya yakın Kuruca mevkiindeki ormanlık alanda jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı arama sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Hikmet Uzuncan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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