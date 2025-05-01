Kütahya Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.