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Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 10.66 kilometre derinlikte kaydedilirken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - 3.Sayfa
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