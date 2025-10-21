Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza çevreyolu eski emniyet ışıklı kavşağında meydana geldi. Tavşanlı'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 64 HA 616 plakalı kamyonu ile ışıklı kavşağa geldiği sırada ışıklardan aynı istikamete seyir halinde olan F. T. idaresindeki 43 VF 505 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre ileri sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü F. T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Y. S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit devam ederken araçların kaldırılmasını ardından yol tekrar açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.