Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza çevreyolu eski emniyet ışıklı kavşağında meydana geldi. Tavşanlı'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 64 HA 616 plakalı kamyonu ile ışıklı kavşağa geldiği sırada ışıklardan aynı istikamete seyir halinde olan F. T. idaresindeki 43 VF 505 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre ileri sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü F. T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Y. S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit devam ederken araçların kaldırılmasını ardından yol tekrar açıldı. - KÜTAHYA