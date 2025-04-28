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Kütahya'nın Simav İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.21'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.13 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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