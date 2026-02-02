Simav'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 10.12'de kaydedildi ve yerin 12,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.
