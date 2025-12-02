Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde asayiş toplantısı yapıldı
Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik mevcut çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe dönük tedbirler tartışıldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım'ın başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, ilçenin huzur dokusunu güçlü tutan mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mevcut çalışmalar değerlendirilerek, geleceğe dönük alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü. - KÜTAHYA