Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde asayiş toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde asayiş toplantısı yapıldı
Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik mevcut çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe dönük tedbirler tartışıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım'ın başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, ilçenin huzur dokusunu güçlü tutan mevcut çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mevcut çalışmalar değerlendirilerek, geleceğe dönük alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor

