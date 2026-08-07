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Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir İlçe Emniyet Amirlerini Ziyaret Etti

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir İlçe Emniyet Amirlerini Ziyaret Etti
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Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Altıntaş, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Aslanapa İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret ederek yürütülen hizmet ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Altıntaş, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Aslanapa İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret ederek yürütülen hizmet ve çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretler kapsamında görevli personelle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, birimlerde denetimlerde bulunarak yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özverili ve fedakarca görev yapan emniyet personeline teşekkür eden Osman Elbir, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, emniyet teşkilatında birlik ve beraberlik anlayışının güçlendirilmesinin yanı sıra vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasının, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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