Kütahya İl Emniyet Müdürü Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini ziyaretinde görevli personelleri denetleyerek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı takdirlerini iletti. - KÜTAHYA