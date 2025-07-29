Kütahya İl Emniyet Müdürü Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek çalışanlara başarılar diledi ve başarılı çalışmalarından dolayı takdirde bulundu.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğini ziyaretinde görevli personelleri denetleyerek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı takdirlerini iletti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa