Kütahya haber | Tavşanlı'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Kütahya haberleri... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Dün Tavşanlı- Harmancık karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölmüş 5 kişi yaralanmıştı. Sürücü 46 yaşındaki İbrahim Bulduk'un da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ile ölen kişi sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden İ. Bulduk yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil Harmancık-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kahrıman (49) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü İ. Bulduk (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan yaralılar, N. Bulduk (42), F. Kahrıman (13), Z. A. Bulduk (8) ve M. S. Bulduk (5) kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Harmancık Tavşanlı Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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