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Kütahya'daki Deprem Anında İnek ve Buzağılar Korku Yaşadı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, bir köydeki ahırda bulunan inek ve buzağıları korkuttu. Depremin anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kütahya'daki deprem anı ahırdaki inek ve buzağıları korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem anında bir köydeki ahırda bulunan inek ve buzağılar büyük korku yaşadı.

Simav ilçesine bağlı Yemişli Köyünde sabah saat 10.20'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem anında Yemişli köyüne 10 kilometre uzaklıktaki Külcü köyünde Abdullah Akın'a ait ahırda bulunan inek ve buzağıların korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - 3.Sayfa
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